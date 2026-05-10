Tottenham-Leeds lunedì 11 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 11 maggio 2026 alle ore 21:00 si gioca la sfida tra Tottenham e Leeds. La partita si svolge al Tottenham Hotspur Stadium, con le formazioni che sono state annunciate nelle ultime ore. La situazione in classifica vede il Tottenham impegnato nella lotta per la salvezza, mentre il risultato potrebbe essere influenzato anche dall'esito di altri incontri, come quello tra West Ham e Arsenal, in programma domenica sera.

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La salvezza del Tottenham dipende solo da cosa sapranno fare gli uomini di Roberto De Zerbi, a prescindere da ciò che accadrà al London Stadium domenica sera quando il West Ham affronterà l’Arsenal. Gli Spurs hanno un punto in più in classifica rispetto agli Hammers, con una differenza reti molto migliore, e questo vuol dire che con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Tottenham-Leeds (lunedì 11 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Millwall-Hull (lunedì 11 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Argomenti più discussi: Tottenham - Leeds; Leeds United predicted XI at Tottenham as injury blow forces change and key battle identified; Jarred Gillett to referee Tottenham vs Leeds as Premier League confirm appointment; Leeds United predicted XI at Tottenham as injury blow prompts change.