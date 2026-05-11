Lunedì 11 maggio alle 21:00 si gioca Tottenham-Leeds, una sfida valida per il campionato di calcio. La partita si svolgerà al Tottenham Hotspur Stadium e vedrà gli Spurs affrontare i Whites, già certi della salvezza. La squadra di casa avrà l’opportunità di conquistare punti importanti, indipendentemente dai risultati che arriveranno contemporaneamente al match del West Ham contro l’Arsenal al London Stadium.

La salvezza del Tottenham dipende solo da cosa sapranno fare gli uomini di Roberto De Zerbi, a prescindere da ciò che accadrà al London Stadium domenica sera quando il West Ham affronterà l’Arsenal. Gli Spurs hanno un punto in più in classifica rispetto agli Hammers, con una differenza reti molto migliore, e questo vuol dire che con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Tottenham-Leeds (lunedì 11 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Occasione per gli Spurs contro i Whites già salvi

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