Torremaggiore torna in Eccellenza

L’ASD Atletico Torremaggiore ha conquistato la promozione in Eccellenza dopo una partita molto combattuta contro l’ASD Lokomotiv Riccia. La sfida si è svolta al “San Sabino” e si è conclusa con una vittoria che rappresenta un traguardo importante per la squadra. La vittoria ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi presenti allo stadio e ha segnato un momento storico per il club.

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Una vittoria storica per l’ASD Atletico Torremaggiore che conquista la promozione in Eccellenza al termine di una sfida combattutissima contro l’ASD Lokomotiv Riccia. Decisiva la rete dell’1-0 arrivata nel secondo tempo supplementare, che ha fatto esplodere la gioia dei tantissimi tifosi presenti sugli spalti. Un traguardo che riporta Torremaggiore ai vertici del calcio regionale e regala alla città una serata indimenticabile di sport, entusiasmo e orgoglio rossoblù.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Torremaggiore torna in Eccellenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Atletico Torremaggiore: gol nel supplementare e torna in Eccellenza? Domande chiave Come è stato segnato il gol decisivo nei tempi supplementari? Chi ha guidato il glorioso Torremaggiore trent'anni fa? Quali sono le... Il Torremaggiore riscrive la storia e torna in Eccellenza, come ai tempi di Delio RossiEra dai tempi del glorioso Torremaggiore di Delio Rossi, più di trent'anni fa, che la squadra calcistica di casa non viveva lo stesso sogno, come... Argomenti più discussi: Il Torremaggiore riscrive la storia e torna in Eccellenza, come ai tempi di Delio Rossi; Appello pubblico di Antonio Di Cesare ai tifosi e agli sportivi di Torremaggiore per domenica 3 maggio 2026 ore 15 allo Stadio San Sabino; Tra eccellenza e salute: a Torremaggiore cala il sipario sulla settimana dell’olio; Promozione. L'Atletico Torremaggiore vince 1-0 con la Lokomotiv Riccia e si qualifica alla finale play-off.