Il Torremaggiore riscrive la storia e torna in Eccellenza come ai tempi di Delio Rossi

Il Torremaggiore torna in Eccellenza, dopo oltre trent’anni, riprendendo un percorso interrotto da tempo. La promozione è arrivata domenica 10 maggio, segnando una tappa importante nella storia della squadra locale. Era dai tempi di Delio Rossi che il club non aveva vissuto un risultato simile, portando entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori. La vittoria rappresenta un momento di festa per la comunità sportiva della zona.

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