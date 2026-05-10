Il Torremaggiore riscrive la storia e torna in Eccellenza come ai tempi di Delio Rossi
Il Torremaggiore torna in Eccellenza, dopo oltre trent’anni, riprendendo un percorso interrotto da tempo. La promozione è arrivata domenica 10 maggio, segnando una tappa importante nella storia della squadra locale. Era dai tempi di Delio Rossi che il club non aveva vissuto un risultato simile, portando entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori. La vittoria rappresenta un momento di festa per la comunità sportiva della zona.
Era dai tempi del glorioso Torremaggiore di Delio Rossi, più di trent'anni fa, che la squadra calcistica di casa non viveva lo stesso sogno, come quello raggiunto oggi, domenica 10 maggio, con la promozione nel prossimo campionato d'Eccellenza molisana. L'Atletico Torremaggiore ha riscritto la.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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