Atletico Torremaggiore | gol nel supplementare e torna in Eccellenza

Il Torremaggiore ha conquistato la promozione in Eccellenza grazie a un gol segnato nel tempo supplementare durante l'ultima partita. La squadra ha superato gli avversari con un risultato che ha deciso la sfida extra, portando il club di nuovo in categoria superiore. Trent'anni fa, il club era guidato da un allenatore che ha lasciato un segno importante nella sua storia.

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? Domande chiave Come è stato segnato il gol decisivo nei tempi supplementari?. Chi ha guidato il glorioso Torremaggiore trent'anni fa?. Quali sono le conseguenze di questo traguardo per la comunità locale?. Come cambierà la rosa per affrontare la nuova sfida in Eccellenza?.? In Breve Gol decisivo segnato durante il secondo tempo supplementare allo stadio San Sabino.. Traguardo raggiunto dopo trent'anni dal periodo storico del Torremaggiore di Delio Rossi.. Emilio Di Pumpo celebra il successo come momento di orgoglio per il borgo.. Promozione ottenuta tramite play off contro l'Asd Lokomotiv Riccia il 10 maggio.. L’Atletico Torremaggiore ha conquistato la promozione in Eccellenza molisana domenica 10 maggio, battendo l’Asd Lokomotiv Riccia con un netto 1-0 allo stadio San Sabino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atletico Torremaggiore: gol nel supplementare e torna in Eccellenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il Torremaggiore riscrive la storia e torna in Eccellenza, come ai tempi di Delio RossiEra dai tempi del glorioso Torremaggiore di Delio Rossi, più di trent'anni fa, che la squadra calcistica di casa non viveva lo stesso sogno, come... Trento ai quarti di EuroCup! Impresa a Venezia nel supplementare con un Jones irrealeIl derby italiano di EuroCup lo vince la Dolomiti Energia Trento, che stacca così il biglietto per i quarti di finale. Argomenti più discussi: Promozione. Semifinale play-off tra Atletico Torremaggiore e Lokomotiv Riccia; Tabellino partita Atletico Torremaggiore vs Lokomotiv Riccia; Eccellenza. Vanno in scena i play-out di fine stagione: chi si salverà?; Promozione. Big match Aesernia Fraterna-Pietramontecorvino.