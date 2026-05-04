Animazione Lola in Crociera | debutta su Sky la nuova serie made in Napoli

Da oggi, lunedì 4 maggio, debutta su Sky la nuova serie animata intitolata “Lola in Crociera”. La produzione, realizzata a livello internazionale, è rivolta a bambini in età prescolare e scolare. La serie si inserisce nel palinsesto dedicato ai più giovani, con episodi che raccontano le avventure di Lola durante un viaggio in crociera. La produzione è realizzata con una collaborazione tra diversi paesi.

Comicon, la XXVI edizione chiude con 183.000 visitatori e oltre 650 eventi Arriva nelle case degli italiani da oggi lunedì 4 maggio la nuova serie animata “Lola in Crociera”, una produzione internazionale pensata per il pubblico preschool e kids. A trasmetterla in anteprima in Italia sarà DeAJunior, il canale del gruppo De Agostini Editore dedicato al pubblico prescolare in esclusiva su SKY al canale 605, dal lunedì al venerdì alle ore 16. La serie racconta le avventure di Lola, una bambina curiosa, vivace e intraprendente che viaggia a bordo di una grande nave da crociera insieme alla nonna Agata. Episodio dopo episodio, l’universo della...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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La nuova serie di animazione in 8 episodi, scritta e diretta da Zerocalcare. Dal 27 maggio su Netflix. - facebook.com facebook

Rilasciate delle prime immagini di Due Spicci, la nuova serie di animazione in 8 episodi, creata, scritta e diretta da Zerocalcare che sarà su Netflix dal 27 maggio. Grazie @NetflixIT per le foto. x.com