Torna l' allarme furti a Montesilvano i ladri visitano alcune case
A Montesilvano si riaccende l’allarme furti con alcuni episodi registrati nelle ultime settimane. Diverse abitazioni sono state prese di mira dai malviventi, che sono entrati in azione in vari quartieri della città. Le forze dell’ordine sono state informate di alcuni tentativi di effrazione e di furti portati a termine, mentre i residenti si sono detti preoccupati per la situazione. Nessuna persona è rimasta ferita o è stata coinvolta in incidenti violenti.
Nuovo allarme furti a Montesilvano dopo che negli ultimo giorni i ladri hanno fatto “visita” ad alcune case.“A Montesilvano”, racconta una residente che nella serata di domenica 10 maggio ha visto i ladri entrare nella sua abitazione alle ore 21 in via Napoli, “sta continuando l’ondata di furti.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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