Torna l' allarme furti a Montesilvano i ladri visitano alcune case

A Montesilvano si riaccende l’allarme furti con alcuni episodi registrati nelle ultime settimane. Diverse abitazioni sono state prese di mira dai malviventi, che sono entrati in azione in vari quartieri della città. Le forze dell’ordine sono state informate di alcuni tentativi di effrazione e di furti portati a termine, mentre i residenti si sono detti preoccupati per la situazione. Nessuna persona è rimasta ferita o è stata coinvolta in incidenti violenti.

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Nuovo allarme furti a Montesilvano dopo che negli ultimo giorni i ladri hanno fatto “visita” ad alcune case.“A Montesilvano”, racconta una residente che nella serata di domenica 10 maggio ha visto i ladri entrare nella sua abitazione alle ore 21 in via Napoli, “sta continuando l’ondata di furti.🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ancora ladri nella notte: colpite alcune ville, cresce l’allarmeTempo di lettura: 2 minutiAncora una notte inquieta, segnata dall’ombra dei ladri che si muovono tra le case. Napoli, furti acrobatici in case, hotel e pizzerie: in manette coppia di ladriSvolta nelle indagini sui furti e le rapine che negli ultimi mesi avevano seminato paura nel centro cittadino. Argomenti più discussi: Furti e situazioni di degrado, l’allarme di Confesercenti: In via Torre Verde molti negozianti si sentono insicuri; Allarme furti nella frazione di Canale; Furti in casa. Gioielli, opere d’arte e quella strana voglia di raccontare a tutti che stiamo partendo; Pesaro, ancora furti con spaccata di notte: scatta l’allarme, ma razzia a segno. (Adnkronos) - Una donna di 55 anni, macedone, è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata arrivata al 112 intorno alle 15.30. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. Sul p #Cronaca #TopNew x.com Che cos'è questo adesivo che sembra un circuito? Trovato tra le pagine di un manga che ho comprato oggi. reddit Torna l’incubo furti in Vallesina. Rubati gioielli e contanti in tre caseTorna l’incubo furti in Vallesina. Lunedì tra Moie, Jesi e Monte Roberto, dalla mattina al pomeriggio si sono registrati tre episodi che hanno riacceso la preoccupazione tra i residenti. L’ondata di ... ilrestodelcarlino.it