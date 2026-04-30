Due persone sono state arrestate in seguito a una serie di furti avvenuti negli ultimi mesi nel centro della città. Le indagini hanno portato all'identificazione di una coppia sospettata di aver messo a segno diversi colpi, tra cui furti in abitazioni, hotel e pizzerie. Le forze dell'ordine hanno coordinato le operazioni che hanno portato all’arresto e al sequestro di alcuni oggetti riconducibili alle attività illecite.

Svolta nelle indagini sui furti e le rapine che negli ultimi mesi avevano seminato paura nel centro cittadino. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo e una donna, gravemente indiziati di essere gli autori di numerosi colpi tra appartamenti, strutture ricettive ed esercizi commerciali. L’operazione è il risultato di un’articolata attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato Vicaria – Mercato, avviata dopo le numerose denunce presentate da cittadini e titolari di attività commerciali. Tra le vittime figurano anche note realtà come l’Ibis Hotel, Chalet Barbato, l’Antica Pizzeria Da Michele e la società Osta Mariano srl.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, furti acrobatici in case, hotel e pizzerie: in manette coppia di ladri

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