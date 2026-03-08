Ancora ladri nella notte | colpite alcune ville cresce l’allarme

Nella notte si sono verificati nuovi furti in diverse ville della zona, con malviventi che sono entrati senza essere visti. Le forze dell’ordine stanno indagando sui fatti e stanno rafforzando i controlli nelle aree interessate. Non ci sono ancora dettagli sui responsabili o sui beni sottratti. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiori misure di sicurezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Ancora una notte inquieta, segnata dall'ombra dei ladri che si muovono tra le case. È quanto accaduto a Capriglia Irpina e prima ancora a Grottolella, dove nelle scorse ore una banda di malviventi ha preso di mira alcune abitazioni della zona, seminando paura tra i residenti. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero approfittato dell'oscurità per agire indisturbati, introducendosi in alcune ville del paese. Movimenti rapidi, studiati con attenzione, mentre gran parte del quartiere dormiva. In alcuni casi i proprietari si trovavano all'interno delle abitazioni al momento dei furti, rendendo la situazione ancora più delicata.