Ancora ladri nella notte | colpite alcune ville cresce l’allarme

Da anteprima24.it 8 mar 2026

Nella notte si sono verificati nuovi furti in diverse ville della zona, con malviventi che sono entrati senza essere visti. Le forze dell’ordine stanno indagando sui fatti e stanno rafforzando i controlli nelle aree interessate. Non ci sono ancora dettagli sui responsabili o sui beni sottratti. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiori misure di sicurezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Ancora una  notte inquieta, segnata dall’ombra dei ladri che si muovono tra le case. È quanto accaduto a Capriglia Irpina e prima ancora a Grottolella, dove nelle scorse ore una banda di malviventi ha preso di mira alcune abitazioni della zona, seminando paura tra i residenti. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero approfittato dell’oscurità per agire indisturbati, introducendosi in alcune ville del paese. Movimenti rapidi, studiati con attenzione, mentre gran parte del quartiere dormiva. In alcuni casi i proprietari si trovavano all’interno delle abitazioni al momento dei furti, rendendo la situazione ancora più delicata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

