Torna la Race for the Cure | a Bari tre giorni di screening gratuiti e la grande marcia rosa

A Bari si avvicina la 20esima edizione della Race for the Cure, organizzata da Komen Italia, che si svolgerà dal 15 al 17 maggio nel centro cittadino. L’evento prevede tre giorni di screening gratuiti dedicati alla prevenzione oncologica e si concluderà con una grande marcia rosa. La presentazione si è svolta questa mattina a Palazzo di Città, con l’obiettivo di promuovere l’importanza dei controlli e sensibilizzare la popolazione sulla lotta al tumore al seno.

Bari si prepara a diventare il cuore della prevenzione oncologica nazionale. È stata presentata questa mattina a Palazzo di Città la 20esima edizione della Race for the Cure, l’evento simbolo della Komen Italia che dal 15 al 17 maggio trasformerà il centro cittadino in un presidio di salute.🔗 Leggi su Baritoday.it

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Da oggi fino al 10 maggio torna a #Roma, al Circo Massimo, Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo dedicata alla lotta ai tumori del seno. Un evento di sport, salute e solidarietà aperto a tutti. Maggiori dettagli ow.ly/qjF550YRJVw @kom x.com

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