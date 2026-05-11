Torna la lotteria solidale dell’estate | un biglietto per sostenere la lotta al diabete

Riparte la lotteria solidale dell’estate organizzata da Diabete Romagna, chiamata Diabete Beach. La manifestazione mira a creare una rete tra aree interne e costiere, coinvolgendo cittadini e volontari. L'iniziativa ha lo scopo di raccogliere fondi per sostenere la lotta al diabete. I partecipanti possono acquistare biglietti, contribuendo così a diffondere consapevolezza e solidarietà sul tema.

Al via la nuova edizione della lotteria solidale di Diabete Romagna, Diabete Beach, che ha l’obiettivo di tessere una rete capillare che unisce entroterra e costa, trasformando ogni cittadino e ogni volontario in un messaggero di salute e solidarietà. “La solidarietà in Romagna non è un evento.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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