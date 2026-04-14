Torna la lotteria solidale di Unicef Catania

Riprende la lotteria solidale organizzata dal comitato provinciale di Catania per l’Unicef, giunta alla dodicesima edizione. Quest’anno, i fondi raccolti saranno destinati a sostenere un progetto in Guatemala, incentrato sull’educazione delle bambine. La campagna intende sensibilizzare sull’importanza di garantire il diritto all’istruzione a bambini e bambine che vivono in condizioni di povertà e disuguaglianza di genere. La lotteria rappresenta un appuntamento annuale per la raccolta di fondi e la promozione di iniziative di solidarietà.

Al via la dodicesima lotteria solidale promossa dal comitato provinciale di Catania per l’Unicef, quest’anno dedicata alla campagna per l’istruzione delle bambine in Guatemala, dove povertà e disuguaglianze di genere continuano a negare il diritto al futuro a migliaia di minorenni. Nel Paese.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Lotteria Unicef per l'istruzione in Siria: estrazione finale al Castello ImperialiIl Comitato provinciale di Brindisi conclude la raccolta fondi 2026 con un evento pubblico a Francavilla Fontana. Teatro Solidale, lo Stabile di Catania negli istituti penitenziari di Catania Bicocca con "La Poltrona Rossa"Nell’ambito di Teatro Solidale, progetto internazionale promosso dal prestigioso Théâtre de la Ville di Parigi, il Teatro Stabile di Catania ha... 12ª Lotteria solidale UNICEF di Catania! Il ricavato sarà destinato all’istruzione delle bambine in Guatemala dove andare a scuola non è ancora una possibilità per tutte: circa 2,7 milioni tra bambine, bambini e adolescenti sono fuori dal sistem - facebook.com facebook