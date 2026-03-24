Pasqua solidale torna la Colomba di Pace | un dolce per sostenere le attività di Emergency

L’acquisto del tipico dolce pasquale diventa così un contributo diretto a progetti attivi in aree critiche come Gaza, Ucraina e Sudan Un simbolo antico che si trasforma in un gesto concreto di solidarietà. In occasione della Pasqua, torna la “Colomba di Pace” promossa da Emergency, un’iniziativa che unisce tradizione e impegno civile, offrendo a chi la acquista la possibilità di sostenere le attività umanitarie dell’organizzazione in Italia e nei contesti di guerra. Da oltre trent’anni Emergency è attiva nei Paesi colpiti da conflitti, garantendo cure mediche gratuite alle vittime, in gran parte civili. Oggi opera in nove Paesi e ha già fornito assistenza a oltre 13 milioni di persone. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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La Pasqua di Emergency profuma di solidarietà: arriva nelle piazze la "Colomba di Pace" x.com

La campagna la Colomba di Pace per EMERGENCY entra nel vivo. Venerdì 27 marzo saremo nella centralissima via Po, ma anche davanti agli ospedali e alla sera al Circolino Flashback. A Collegno ci trovate al mercato di Borgata Paradiso. Vi aspettiamo facebook