Pasqua solidale torna la Colomba di Pace | un dolce per sostenere le attività di Emergency

Da forlitoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’acquisto del tipico dolce pasquale diventa così un contributo diretto a progetti attivi in aree critiche come Gaza, Ucraina e Sudan Un simbolo antico che si trasforma in un gesto concreto di solidarietà. In occasione della Pasqua, torna la “Colomba di Pace” promossa da Emergency, un’iniziativa che unisce tradizione e impegno civile, offrendo a chi la acquista la possibilità di sostenere le attività umanitarie dell’organizzazione in Italia e nei contesti di guerra. Da oltre trent’anni Emergency è attiva nei Paesi colpiti da conflitti, garantendo cure mediche gratuite alle vittime, in gran parte civili. Oggi opera in nove Paesi e ha già fornito assistenza a oltre 13 milioni di persone. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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