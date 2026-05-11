Torna Interno Verde | due giorni tra cortili e giardini nascosti
Sabato 16 e domenica 17 maggio si svolge l'evento Interno Verde, che permette di visitare cortili e giardini solitamente chiusi al pubblico. Durante le due giornate, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare spazi nascosti tra le mura delle città, scoprendo cortili nobiliari, orti urbani e alberi secolari. L'iniziativa si rivolge a chi ha curiosità di conoscere ambienti verdi poco accessibili e desidera immergersi in atmosfere di tranquillità e natura.
Sabato 16 e domenica 17 maggio: due giorni dedicati ai curiosi, a quelli che davanti a un portone chiuso iniziano a sognare i giardini che non possono vedere, raffinate corti nobiliari, piccole oasi fiorite di tranquillità e pace domestica, insospettabili orti urbani e magnifici alberi secolari.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Châteaux, villages et phares maudits : entre légendes et faits troublants - Documentaire - MG
Notizie correlate
Tra verde, giardini nascosti e paesaggi: gli eventi di maggio del FaiNel mese di maggio la provincia di Piacenza si apre alla scoperta del suo patrimonio più nascosto e suggestivo grazie a Interno Verde e alle...
Alla Reggia di Colorno torna "Nel segno del giglio": tre giorni tra giardini e cultura del verdeNel cuore del Giardino Storico della Reggia di Colorno è in arrivo dal 24 al 26 aprile 2026 "Nel Segno del Giglio".
Argomenti più discussi: A Russi va in scena InternoVerde, la rassegna teatrale dei laboratori di Galla & Teo; Al via il Festival del Verde di Torino; EUROFLORA A GENT, IL VERDE LIGURE TORNA IN EUROPA; Verde Svelato torna a Torino con 15 nuove tappe da visitare.
#piacenzadavivere ecco gli eventi da non perdere per chi ama fiori e piante, a Piacenza e provincia: IN CITTÀ Interno Verde: il 16 e 17 maggio, nel centro storico di Piacenza, torna l'appuntamento per scoprire cortili e giardini privati aperti al pubblico in via facebook
La sfida del #prosciutto di #altamontagna che ha fatto rivivere il borgo di #Sauris 50mila prosciutti, quasi 200 mila speck e poi salami e altri insaccati vengono prodotti ongi anno all'interno dello stabilimento Wolf Sauris. Volumi che generano 14 milioni, in cres x.com
Niente mercato commerciale interno? reddit