Torna Interno Verde | due giorni tra cortili e giardini nascosti

Sabato 16 e domenica 17 maggio si svolge l'evento Interno Verde, che permette di visitare cortili e giardini solitamente chiusi al pubblico. Durante le due giornate, i partecipanti avranno l'opportunità di esplorare spazi nascosti tra le mura delle città, scoprendo cortili nobiliari, orti urbani e alberi secolari. L'iniziativa si rivolge a chi ha curiosità di conoscere ambienti verdi poco accessibili e desidera immergersi in atmosfere di tranquillità e natura.

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