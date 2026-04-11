Alla Reggia di Colorno torna Nel segno del giglio | tre giorni tra giardini e cultura del verde
Dal 24 al 26 aprile 2026, nel Giardino Storico della Reggia di Colorno si svolgerà l’evento intitolato
Nel cuore del Giardino Storico della Reggia di Colorno è in arrivo dal 24 al 26 aprile 2026 "Nel Segno del Giglio". La manifestazione, organizzata da Bi&Bi Eventi in collaborazione con il Comune di Colorno e la Provincia di Parma, con la curatela di Vitaliano Biondi (Arvales Fratres) ed Elisa.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Dal 13 al 15 marzo torna il Festival del Formaggio di Campo Tures, tre giorni dedicati alla cultura caseariaVALLE AURINA (BZ) – Dal 13 al 15 marzo l’area vacanze Valle Aurina ospita la 16ª edizione del Festival del Formaggio di Campo Tures, appuntamento che...
"Nel segno del giglio": al Circolo dell’Unione un incontro sui Farnese e Francesco MochiIn tema con la mostra in corso al Palabancaeventi della Banca di Piacenza "Piacenza e i suoi cavalli", martedì 27 gennaio alle ore 18 il direttore...