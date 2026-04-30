Tra verde giardini nascosti e paesaggi | gli eventi di maggio del Fai

Nel mese di maggio, la provincia di Piacenza organizza diverse iniziative promosse dal Fai – Fondo Ambiente Italiano, con l’obiettivo di far conoscere ai visitatori alcuni tra i luoghi più nascosti e suggestivi della zona. Tra giardini segreti e paesaggi verdi, gli eventi invitano il pubblico a scoprire angoli meno conosciuti del patrimonio locale attraverso visite guidate e attività dedicate. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita.

Nel mese di maggio la provincia di Piacenza si apre alla scoperta del suo patrimonio più nascosto e suggestivo grazie a Interno Verde e alle iniziative promosse dal Fai – Fondo Ambiente Italiano. Un calendario di appuntamenti tra città e territorio che unisce natura, arte e storia, invitando.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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