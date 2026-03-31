Alla scoperta del sottosuolo di Palermo tornano le visite guidate al Qanat del Gesuitico Alto

Le visite guidate nel sottosuolo di Palermo sono riprese dopo una pausa, con escursioni all’interno dei Qanat del Gesuitico Alto. L’iniziativa è organizzata da ArcheOfficina in collaborazione con le guide speleologiche del CAI Palermo. Le escursioni sono programmate per la stagione primaverile e permettono di esplorare le strutture sotterranee della città.

In primavera si torna a scendere ancora nel sottosuolo. ArcheOfficina, in collaborazione con le guide speleologiche del CAI Palermo, riprende le visite guidate all'interno dei Qanat di Palermo. La prossima data è in programma venerdì 10 aprile 2026, con turni di visita alle 19 e alle 2.Verrà fatta un'introduzione storica dagli archeologi della cooperativa, quindi verrà visitato un settore degli intricati cunicoli sotterranei in compagnia di una guida speleologica del gruppo Cai Sicilia, che fornirà anche l'attrezzatura necessaria (casco, imbracatura, stivali). I Qanat (in arabo:?????, qanat) sono l'esito di... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Alla scoperta del sottosuolo di Palermo, tornano le visite guidate al Qanat del Gesuitico Alto Articoli correlati "Alla scoperta del Musme": le visite guidate di marzoScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Partecipa ad una... Firenze, tornano le visite alla scoperta della Sinagoga e del museo ebraicoFirenze, 8 febbraio 2026 - La Sinagoga e il Museo Ebraico di Firenze, in collaborazione con Opera Laboratori propongono un nuovo ciclo di visite...