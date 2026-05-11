Torna Carini archeologica | apertura straordinaria del mosaico Galati-De Spuches e tour della catacomba

Domenica 17 maggio si terrà un evento speciale dedicato alla scoperta di tre siti archeologici nell’area di San Nicola, datati tra il IV e il VI secolo. L’iniziativa, chiamata “Carini Archeologica”, prevede un tour che permetterà di visitare un mosaico noto come Galati-De Spuches, una catacomba e altri reperti legati all’insediamento tardoantico. L’evento prevede anche un’apertura straordinaria del mosaico e un percorso guidato tra i luoghi storici.

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