Torna Carini archeologica | apertura straordinaria del mosaico Galati-De Spuches e tour della catacomba
Domenica 17 maggio si terrà un evento speciale dedicato alla scoperta di tre siti archeologici nell’area di San Nicola, datati tra il IV e il VI secolo. L’iniziativa, chiamata “Carini Archeologica”, prevede un tour che permetterà di visitare un mosaico noto come Galati-De Spuches, una catacomba e altri reperti legati all’insediamento tardoantico. L’evento prevede anche un’apertura straordinaria del mosaico e un percorso guidato tra i luoghi storici.
Un tour esclusivo tra archeologia paleocristiana, arte musiva e storia del territorio. È questo lo spirito di “Carini Archeologica”, l’iniziativa che domenica 17 maggio accompagnerà i visitatori alla scoperta dei tre luoghi simbolo dell’insediamento tardoantico di San Nicola (IV-VI sec. d.C.).Il.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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