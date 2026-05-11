Torna al suv e trova dentro uno sconosciuto | arrestato un 20enne
Un ventenne di origine egiziana, senza fissa dimora e disoccupato, è stato arrestato dai carabinieri nel Bolognese mentre tentava di rubare un’auto parcheggiata. L’uomo, tornato al SUV, ha trovato all’interno una persona sconosciuta e, durante il tentativo di furto, è stato sorpreso e fermato dalle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato a Molinella, dove i militari hanno eseguito l’arresto in flagranza di reato.
Ancora un tentativo di furto su auto in sosta nel Bolognese. A Molinella i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne di origine egiziana, disoccupato e senza fissa dimora, accusato di tentato furto su veicolo parcheggiato. Il giovane è stato.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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