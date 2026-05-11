Tenta di rubare un suv utilizzando il tablet arrestato un 20enne

Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Bologna dopo essere stato colto in flagrante mentre cercava di mettere in moto un suv con un tablet. La proprietaria dell’auto ha notato l’uomo vicino alla vettura e, intervenuta, ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati gli agenti che hanno fermato il ragazzo, che ora si trova a disposizione delle autorità per il tentato furto.

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Bologna, 11 maggio 2026 – E’ stato beccato dalla proprietaria dell’auto mentre provava a mettere in moto e portare via il suv: arrestato un ventenne egiziano per tentato furto su veicolo in strada. A fermare il giovane, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Molinella, che hanno individuato e bloccato l’uomo lungo Corso Mazzini. In manette un ventenne egiziano, disoccupato e senza fissa dimora. I fatti: la scoperta e l’intervento dei carabinieri . Il suv finito nel mirino del bandito era parcheggiato lungo la strada e chiuso a chiave. Tornando alla macchina, l’automobilista ha notato la presenza di una persona all’interno dell’ abitacolo, che provava ad accedere al sistema di bordo attraverso l’utilizzo di un tablet, probabilmente usato anche per l’apertura del veicolo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tenta di rubare un suv utilizzando il tablet, arrestato un 20enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Four Square Jane: A Thrilling Edgar Wallace Mystery Notizie correlate Fugge dai domiciliari per rubare ancora: arrestato il 20enne? Cosa sapere Il ventenne di Campegine arrestato dopo aver violato l'obbligo di dimora per un furto. Arrestato per un furto a Parma viola l'obbligo di dimora per rubare ancora: 20enne ai domiciliariNon è bastato un arresto in flagranza e il richiamo della magistratura a frenare un 20enne residente a Campegine, in provincia di Reggio Emilia. Argomenti più discussi: Tenta di rubare in un negozio durante la notte in via Mazzini. Carabinieri arrestano 49enne; Como, tenta di rubare un monopattino elettrico fuori dal bar a notte fonda: arrestato un 19enne; Como, tenta di rubare un monopattino elettrico. Arrestato un 19enne tunisino; Ferrara, tenta di rubare nel negozio in Stazione: denunciato 30enne - Polizia di Stato. Tenta di rubare 19 bottiglie di superalcolici in un circolo, messo in fuga dalle guardie giurate x.com Cosa mettere nell'intestazione della scena durante un montaggio. reddit Como, tenta di rubare un monopattino elettrico. Arrestato un 19enne tunisinoLa polizia di Como nelle prime ore della mattinata di oggi ha arrestato per tentato furto aggravato un 19enne tunisino, regolare sul territorio e ... espansionetv.it