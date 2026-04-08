Trova lo sconosciuto sul balcone che gli forza la finestra allarme al 113 | bloccato
Un tentativo di furto si è verificato in un’abitazione al primo piano a Marghera, quando un individuo ha forzato una finestra a ribalta lasciata aperta. L’intruso è stato sorpreso sul balcone prima di riuscire a entrare, ma è stato bloccato prima di poter portare a termine il colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del 113, che hanno trattenuto l’uomo e avviato le verifiche del caso.
Aveva notato la finestra a ribalta rimasta aperta in un'abitazione al primo piano a Marghera e a quel punto un fuorilegge intenzionato a far irruzione nell'immobile ha provato il colpo. Si è arrampicato al balcone, ha afferrato a mani nude il telaio dell'infisso, provando a forzare energicamente. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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