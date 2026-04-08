Trova lo sconosciuto sul balcone che gli forza la finestra allarme al 113 | bloccato

Un tentativo di furto si è verificato in un’abitazione al primo piano a Marghera, quando un individuo ha forzato una finestra a ribalta lasciata aperta. L’intruso è stato sorpreso sul balcone prima di riuscire a entrare, ma è stato bloccato prima di poter portare a termine il colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del 113, che hanno trattenuto l’uomo e avviato le verifiche del caso.