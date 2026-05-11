Torna a riunirsi il Consiglio metropolitano | in agenda bilancio edilizia scolastica e servizi dell’Ente

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria si riunirà domani, martedì 12 maggio, alle ore 12 in prima convocazione. Se non sarà raggiunto il numero legale, la riunione proseguirà alle ore 13 in seconda convocazione. All’ordine del giorno ci sono questioni relative al bilancio, all’edilizia scolastica e ai servizi dell’Ente. La seduta si svolgerà presso la sede dell’ente.

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