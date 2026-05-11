Torna a riunirsi il Consiglio metropolitano | in agenda bilancio edilizia scolastica e servizi dell’Ente
Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria si riunirà domani, martedì 12 maggio, alle ore 12 in prima convocazione. Se non sarà raggiunto il numero legale, la riunione proseguirà alle ore 13 in seconda convocazione. All’ordine del giorno ci sono questioni relative al bilancio, all’edilizia scolastica e ai servizi dell’Ente. La seduta si svolgerà presso la sede dell’ente.
Si riunirà domani, martedì 12 maggio, il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria. La seduta è stata fissata per le ore 12 in prima convocazione e, in caso di assenza del numero legale, alle ore 13 in seconda convocazione. L’Assemblea metropolitana sarà chiamata ad affrontare un ordine del.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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