Oltre due miliardi per l’edilizia scolastica e l’Agenda Sud in Campania Valditara rassicura | Noi manteniamo sempre le promesse fatte
Il governo annuncia un investimento superiore ai due miliardi e mezzo di euro destinato all’edilizia scolastica e ai progetti per il Sud in Campania. Il ministro ha confermato che i fondi saranno destinati a migliorare le strutture e a sostenere lo sviluppo locale. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente verso le esigenze delle scuole e delle comunità.
Il Ministro Valditara ha annunciato a Salerno oltre due miliardi e mezzo di investimenti per le scuole della Campania. La regione ottiene il primato nazionale nelle iscrizioni alla riforma tecnico professionale e i migliori risultati degli alunni in lingua italiana. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
“Andare oltre i nostri limiti”, Valditara presenta l’America’s Cup a scuola. Napoli capitale mondiale dello sport. 600 milioni per le STEM e 20mila studenti recuperati in Campania grazie ad Agenda SudLa scelta di un istituto scolastico come sede del primo evento ufficiale rappresenta un segnale di attenzione verso il mondo della formazione e dei...
Edilizia scolastica, Valditara: “Dati incompleti non significano mancanza certificazioni. Piano da 11 miliardi per messa in sicurezza”Il Ministro ha precisato che i dati sulla sicurezza e le certificazioni degli edifici riportati nel dossier citato risultano non aggiornati.
Progetto “Scena libera: Laboratori di espressione artistica e linguistica” (Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 AGENDA SUD Scuola Primaria ) CNP: ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-103 CUP: I14D25000400007 Modulo: Learning Togethe facebook