Oltre due miliardi per l’edilizia scolastica e l’Agenda Sud in Campania Valditara rassicura | Noi manteniamo sempre le promesse fatte

Il governo annuncia un investimento superiore ai due miliardi e mezzo di euro destinato all’edilizia scolastica e ai progetti per il Sud in Campania. Il ministro ha confermato che i fondi saranno destinati a migliorare le strutture e a sostenere lo sviluppo locale. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente verso le esigenze delle scuole e delle comunità.