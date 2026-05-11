La rapina in strada con coltellata in pancia a Volpiano era stata inventata per portarsi via l' incasso | denunciato dipendente di una ditta di spedizioni

A Volpiano, all'inizio di maggio 2026, i carabinieri hanno denunciato un uomo di 52 anni residente a Chivasso, impiegato di una ditta di spedizioni, per aver falsamente dichiarato di essere stato vittima di una rapina con ferite da coltello. La sua ricostruzione dei fatti, che prevedeva anche una ferita alla pancia, è risultata inventata, con l’obiettivo di ottenere il denaro dell’incasso. La ricostruzione dei fatti è stata verificata dai militari.

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