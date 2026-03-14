Tentato omicidio a scopo di rapina a Volpiano | corriere accoltellato bandito fuggito con l' incasso

Un corriere di 52 anni della ditta di spedizioni Bartolini-Brt è stato accoltellato all’addome durante un tentativo di rapina a Volpiano, ieri pomeriggio. L’aggressione è avvenuta in via Udine, poco prima della fine del suo turno di lavoro, mentre si trovava con un veicolo aziendale. Il bandito si è dato alla fuga con l’incasso.

Un corriere della ditta di spedizioni e logistica Bartolini-Brt, italiano di 52 anni, è stato accoltellato all'addome per rapina poco prima della fine del suo turno di lavoro nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 marzo 2026, mentre si trovava con un mezzo aziendale in via Udine a Volpiano. L'aggressore, che lo ha sorpreso alle spalle durante le operazioni di carico e scarico, gli ha portato via il borsello contenente l'incasso della giornata, tuttora da quantificare, ed è scappato, facendo perdere le proprie tracce. Il ferito, in condizioni comunque non gravi, è riuscito a chiamare i soccorsi componendo il 112 ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Chivasso dai sanitari del 118 Azienda Zero. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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