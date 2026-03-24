Il risultato del referendum sulla giustizia ha diviso le piazze di protesta e i gruppi politici coinvolti. A Milano, durante i festeggiamenti per il voto contrario, i giovani del Partito Democratico e membri di Potere al Popolo sono stati protagonisti di un confronto acceso. Le tensioni tra le due fazioni si sono manifestate con discussioni e divergenze di opinioni, evidenziando divisioni interne tra le forze di sinistra.

La vittoria del “No” al referendum sulla giustizia non ha unito davvero le piazze. I primi a dimostrare che non basta il blocco di una riforma per indebolire la destra sono stati proprio i giovani di sinistra, che a Milano hanno bisticciato in piazza durante i festeggiamenti. È la storia di un’area politica che non si frammenta soltanto nelle aule istituzionali, ma anche nelle piazze, per di più in occasioni che in generale dovrebbero essere distese. A Torino, come ha riportato La Presse in un video pubblicato sul web, i militanti di Potere al popolo hanno chiesto ai militanti del Pd, che stavano in piazza assieme al movimento giovanile dei Giovani democratici, di andarsene dal presidio di sinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il “No” al referendum divide Potere al popolo e giovani del Pd: l’estrema sinistra vuole cacciarli dalla piazza (video)

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