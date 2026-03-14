Flotilla Potere al Popolo | Una marea in strada contro il genocidio solidarietà ai 21 indagati

Una manifestazione si è svolta il 1 ottobre scorso, attirando numerosi partecipanti che si sono radunati nelle strade per protestare contro il genocidio. Tra i presenti ci sono stati 21 indagati, ai quali Potere al Popolo di Parma ha espresso solidarietà attraverso una nota ufficiale. La protesta ha visto una forte presenza di persone che hanno manifestato il loro dissenso in modo pacifico.

“Esprimiamo piena solidarietà a tutti i 21 indagati per la manifestazione del 1 Ottobre scorso - si legge in una nota di Potere al Popolo di Parma. ”Ricordate? La Flotilla con gli aiuti per Gaza venne fermata da Israele che arrestò gli equipaggi. Quella sera una marea spontanea, in tutta Italia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Leggi anche: La Flotilla contro il genocidio e i costumi gonfiabili contro Trump: così le azioni simboliche diventano efficaci Indagati per la Flotilla, Rifondazione: "Solidarietà, a Parma deve continuare a esserci spazio per il dissenso"Ventun persone, tra cui due assessori (Francesco de Vanna e Caterina Bonetti) e due consigliere comunali (Gabriella Corsaro e Victoria Oluboyo), sono... Contenuti utili per approfondire Flotilla Potere al Popolo Una marea in... Temi più discussi: Flotilla, Potere al Popolo: Una marea in strada contro il genocidio, solidarietà ai 21 indagati; Una nuova flotilla per Cuba, il Nuestra America Convoy; Salis e Lucano sulla nuova Flotilla: in missione a Cuba per sfidare Trump; Viaggio semiserio nella testa di un propal. Flotilla, Potere al Popolo: Una marea in strada contro il genocidio, solidarietà ai 21 indagatiEsprimiamo piena solidarietà a tutti i 21 indagati per la manifestazione del 1 Ottobre scorso - si legge in una nota di Potere al Popolo di Parma. Ricordate? La Flotilla con gli aiuti per Gaza venne ... parmatoday.it Potere al Popolo, via alla raccolta di medicinali da destinare a Cuba;ercoledì (11 marzo) dalle 15 alle 20 e giovedì (12 marzo) dalle 15 alle 23 appuntamento alla Casa del Popolo di Verciano ... luccaindiretta.it ABBIAMO INCONTRATO THIAGO AVILA, MEMBRO DELLA INTERNATIONAL FREEDOM FLOTILLA E DELLA GLOBAL SUMUD FLOTILLA, CHE HA UN MESSAGGIO PER TUTTE E TUTTI NOI! Il 14 marzo scendiamo in piazza per dire un grande No alla gu - facebook.com facebook Grazie Firenze. Una bellissima serata alla Feltrinelli per Flotilla. In un tempo devastato dalla guerra dalla città di La Pira arriva un messaggio di pace e solidarietà tra i popoli. Bello confrontarsi con Saverio Tommasi, Micaela Frulli e la sindaca Sara Funaro. Do x.com