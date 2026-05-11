TORINO-COMO 1-5 | IN EVIDENZA | Addai segna due volte al Como Goalfest | Serie A 2025 26
Nel match di Serie A tra Torino e Como, i lombardi hanno vinto per 5-1 in trasferta. Addai ha segnato due volte per il Como, contribuendo alla vittoria significativa. La partita si è svolta durante la stagione 202526 e ha visto il Como superare anche la Lazio nella loro corsa agli Europei. La gara è stata ampiamente discussa nel video di approfondimento su YouTube.
I Lariani smantellano i Granata in casa per rafforzare la propria corsa agli Europei, superando la Lazio e.Guarda questo video su Youtube ‘Il cartellino rosso di David Beckham a France 98 è stato eccessivo. Non doveva essere espulso, ma Diego Simeone è stato intelligente’ L’ammissione di Javier Zanetti ai Mondiali 98 © 2022 JustCalcio.com. Tutti i diritti riservati. In qualità di Affiliato Amazon JustCalcio.com riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Cream Magazine di Themebeez .🔗 Leggi su Justcalcio.com
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