TORINO-COMO 1-5 | IN EVIDENZA | Addai segna due volte al Como Goalfest | Serie A 2025 26

Nel match di Serie A tra Torino e Como, i lombardi hanno vinto per 5-1 in trasferta. Addai ha segnato due volte per il Como, contribuendo alla vittoria significativa. La partita si è svolta durante la stagione 202526 e ha visto il Como superare anche la Lazio nella loro corsa agli Europei. La gara è stata ampiamente discussa nel video di approfondimento su YouTube.

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