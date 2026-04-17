L’allenatore ha commentato un’intervista rilasciata venerdì scorso dall’ex collega, che ha generato alcune tensioni. Ha anche precisato di non aver mai avuto un atteggiamento diverso nei confronti di Ranieri, sia nelle conferenze stampa che nelle occasioni ufficiali. Le sue dichiarazioni sono arrivate in risposta alle polemiche sollevate dall’intervista e alle supposizioni circolate nelle ultime settimane.

Alaba Real Madrid, decisione presa: sarà addio a fine stagione? La rivelazione di Romano Allegri Milan, altro che addio: il piano del club per blindarlo e per regalargli tre acquisti top in estate! Nico Paz svela: «Nessun contatto con l’Inter, Fabregas il fattore più importante della nostra stagione. Sul Real Madrid e su Messi.» Infortunio Retegui, c’è frattura! Stagione finita per l’attaccante dell’Al-Qadsiah: uno stop che può avere ripercussioni anche sul suo futuro Roma, parla Gasperini: «C’è stata un’intervista venerdì scorso di Ranieri che ha creato delle situazioni. Per me è stata una sorpresa incredibile» Fantacalcio Serie A 202526,...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma, parla Gasperini: «C’è stata un’intervista venerdì scorso di Ranieri che ha creato delle situazioni… Per me è stata una sorpresa incredibile»

Notizie correlate

Leggi anche: Roma-Milan, Gasperini: "Perdere stasera sarebbe stata una beffa"

TS – Roma, parla Totti: “L’obiettivo principale è rimanere uniti. Sia Gasperini che Ranieri devono…”2026-04-14 18:51:00 Flash news da Tuttosport: A Trigoria l’atmosfera continua a essere tutt’altro che serena e, al momento, non emergono segnali...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Gasperini-Ranieri, a Roma non c’è posto per entrambi. E sir Claudio ora sogna la Nazionale; La conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Roma-Pisa; Niente pace (per ora) tra Gasperini e Ranieri: nessun saluto tra i due a Trigoria; Ranieri e Gasperini, c'è bisogno di dialogo per il bene della Roma.

Gasperini: Parole inaspettate di Ranieri, ma ora voglio parlare dell’AtalantaIl tecnico giallorosso risponde alle domande dei cronisti alla vigilia della sfida contro i neroazzurri al termine di una settimana ricca di malumori e interrogativi ... forzaroma.info

Gasperini: Non mi aspettavo le parole di Ranieri. A Roma ho visto una possibilità straordinariaDomani sera la Roma affronterà l’Atalanta all’Olimpico per continuare ad inseguire l’obiettivo 4 posto. Sono stati giorni difficili nella Capitale, dove non si è parlato d’altro del gelo tra Ranieri e ... siamolaroma.it

Roma-Atalanta, Gasperini lascia la conferenza stampa in lacrime facebook

17/4/26.Si sta svolgendo a Sacrofano (Roma) il 45° Convegno delle Caritas italiane su“ANNUNCIARE IL VANGELO E PROMUOVERE L'UMANO.Imparate a fare il bene, cercate la giustizia(Is 1,17)”. Presenti per Chioggia il direttore d.Yacopo e il referente Ser x.com