La storia del dottore in vacanza che si è ritrovato a gestire l’emergenza hantavirus sulla MV Hondius

Un medico in pensione, durante una spedizione tra l’Antartide e l’Atlantico meridionale a bordo della MV Hondius, si è trovato a dover affrontare un’urgente situazione sanitaria. A causa di un focolaio di hantavirus, ha dovuto intervenire per gestire l’emergenza tra i passeggeri e l’equipaggio. La vicenda si è svolta durante un viaggio di birdwatching, trasformando un semplice periodo di vacanza in un caso di crisi medica improvvisa.

Il viaggio di Stephen Kornfeld, medico in pensione e birdwatcher, a bordo della MV Hondius tra Antartide e Atlantico meridionale, si è trasformato in un’emergenza sanitaria per un focolaio di hantavirus. Con il dottore di bordo colpito dalla malattia, lui, ormai in pensione, ha assunto il ruolo di riferimento medico "senza quasi neanche accorgermene", ha rivelato.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Hantavirus, l'oncologo americano partito per una vacanza che si è ritrovato a gestire i malati sulla nave da crociera MV Hondius (incluso il medico di bordo)Raggiunto dalla CNN, Kornfeld ha raccontato di aver chiesto al medico di bordo se avesse bisogno di aiuto dopo aver saputo che uno dei passeggeri...

Hantavirus, la testimonianza dell'oncologo americano partito per una vacanza che si è ritrovato a gestire i malati sulla nave da crociera MV Hondius (incluso il medico di bordo)Raggiunto dalla CNN, Kornfeld ha raccontato di aver chiesto al medico di bordo se avesse bisogno di aiuto dopo aver saputo che uno dei passeggeri...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Si parla di: Un esempio morale. La Salis prima elogia la storia degli alpini poi li mette nel mirino.

La storia del dottore in vacanza che si è ritrovato a gestire l’emergenza hantavirus sulla MV HondiusIl viaggio di Stephen Kornfeld, medico in pensione e birdwatcher, a bordo della MV Hondius tra Antartide e Atlantico meridionale, si è trasformato in ... fanpage.it

Hantavirus, il capitano della Hondius dopo il primo decesso: «Morto per cause naturali, non è contagioso. La nave è sicura»Ai passeggeri della MV Hondius sarebbe stato detto che non c’era alcun pericolo. Ma un video registrato a bordo riapre interrogativi pesanti sulla gestione dell’epidemia di hantavirus che ha colpito l ... msn.com