Chiusa la scuola Leopardi un nido di topi metteva a rischio studenti e personale

E' stata chiusa almeno fino a unedì la scuola dell'Infanzia e Primaria "Giacomo Leopardi" al plesso di via Bonino. Dopo la bonifica dei giorni scorsi un nido di roditori ha messo in crisi l'istituto e la dirigente Ersilia Caputo questa mattina ha firmato un decreto per rendere inaccesibile la.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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