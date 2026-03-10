Crepa alla Pascoli plesso chiuso tutta la settimana per individuare un’altra sede

Il plesso Pascoli di Foggia è stato chiuso per una settimana dopo che sono stati riscontrati problemi strutturali. La decisione di interrompere le attività scolastiche è arrivata in seguito alle prescrizioni del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. La scuola rimarrà chiusa fino a quando non sarà individuata una nuova sede idonea per ospitare gli studenti.

Non bastano due giorni di chiusura del plesso Pascoli di Foggia, com'era prevedibile a leggere le criticità riscontrate e le prescrizioni del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Una crepa aveva impensierito la dirigente scolastica che ha trasmesso una segnalazione urgente di potenziale rischio strutturale. Oggi la sindaca Maria Aida Episcopo ha firmato un'altra ordinanza: la chiusura della sede di piazza De Sanctis dell'istituto comprensivo 'Santa Chiara-Pascoli-Altamura' è stata prorogata fino al 14 marzo, vale a dire per l'intera settimana, nelle more delle operazioni di trasloco. In questi giorni, sarà individuata un'altra sede dove trasferire temporaneamente le attività didattiche.