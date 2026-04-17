È stato annunciato che il film Top Gun 3 si farà, con Tom Cruise che tornerà a interpretare il personaggio di Maverick. L’attore riprenderà il ruolo del pilota nel prossimo capitolo della saga. La produzione è stata confermata e la data di uscita non è ancora stata comunicata. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale della produzione.

Il ritorno di Tom Cruise nei panni del leggendario pilota Pete ‘Maverick’ Mitchell è ormai ufficiale. L’attore sarà protagonista di un terzo capitolo del franchise di Top Gun, prodotto ancora una volta da Jerry Bruckheimer. L’annuncio è arrivato dalla Paramount Pictures durante la presentazione al CinemaCon, la convention annuale degli esercenti cinematografici che si svolge a Las Vegas. Un segnale chiaro della volontà dello studio di puntare ancora su uno dei franchise più redditizi degli ultimi anni. Il nuovo film si configurerà come sequel diretto di Top Gun: Maverick, diretto da Joseph Kosinski e uscito nelle sale nel 2022. La pellicola aveva ottenuto cinque candidature agli Academy Awards, tra cui quella per il miglior film, confermandosi come uno dei titoli più rilevanti della stagione cinematografica.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Top Gun 3 si fa: è ufficiale, Tom Cruise sarà di nuovo Maverick

TOP GUN 3 – 1991 | First Official Trailer | Tom Cruise

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TOP GUN 3 SI FARÀ! Un terzo capitolo della saga è ufficialmente in lavorazione con Tom Cruise che tornerà come protagonista nei panni di Maverick! - facebook.com facebook