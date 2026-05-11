Tonnellate di droga e armi motoscafi e macchinari sanitari | ecco che fine fanno i corpi di reato nell' Agrigentino

Nel palazzo di giustizia di Agrigento si trova un'area nascosta al pubblico, situata al piano terra dietro una porta blindata chiusa con un lucchetto. Qui vengono custoditi i beni sequestrati nelle indagini di polizia, tra cui tonnellate di droga, armi, motoscafi e attrezzature sanitarie. Si tratta di un deposito riservato, accessibile solo al personale autorizzato, dove si conservano i beni sequestrati durante le operazioni giudiziarie.

Al piano terreno del palazzo di giustizia di Agrigento, dietro una porta blindata chiusa con un lucchetto che solo il responsabile può aprire, si trova un luogo che pochi conoscono e ancora meno hanno visto. È l'ufficio Corpi di reato, il deposito dove finisce tutto ciò che la magistratura.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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