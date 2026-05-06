Corti Chiese e Cortili compie 40 anni | il programma 2026 tra grandi ospiti e nuovi talenti

Corti Chiese e Cortili festeggia i quaranta anni di attività con un programma speciale previsto per il 2026, che includerà numerosi eventi con artisti di rilievo e giovani talenti emergenti. La manifestazione si svolgerà in diverse location storiche, coinvolgendo la comunità locale e portando avanti la tradizione di proporre spettacoli di musica e cultura all'aperto. La rassegna rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario culturale della zona.

Valsamoggia, 6 maggio 2026 - Quarant’anni di successi. È un traguardo di grande rilievo quello che la rassegna musicale ‘Corti Chiese e Cortili’ - ideata da Teresio Testa e oggi curata dalla Fondazione Rocca dei Bentivoglio con la direzione artistica di Enrico Bernardi - si prepara a celebrare insieme al territorio, vero e proprio palcoscenico diffuso che da sempre ne accoglie e ne valorizza lo spirito, intrecciando musica, luoghi e comunità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corti Chiese e Cortili compie 40 anni: il programma 2026 tra grandi ospiti e nuovi talenti Notizie correlate Leggi anche: Sanremo 2026: il programma della seconda serata tra grandi ospiti e sfide dirette Escursioni, ma anche la cultura del viaggio e grandi esplorazioni: il Gruppo Trekking Forlì compie 40 anniIl Gruppo Trekking Forlì compie 40 anni e celebrerà l'importante traguardo con un ricco calendario di iniziative.