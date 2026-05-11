Tmc1 Meeting Cardiology | convegno sulla cardiologia contemporanea

Confronto scientifico, innovazione clinica e centralità umana, saranno gli argomenti principali sui quali sarà costruita la II edizione del "TMC.1 MEETING CARDIOLOGY', che si terrà il 15 e il 16 maggio 2026, presso il Tower Hotel Stabie Sorrento Coast', Castellammare di Stabia (Napoli). L'evento.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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