Tmc1 Meeting Cardiology | convegno sulla cardiologia contemporanea
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Confronto scientifico, innovazione clinica e centralità umana, saranno gli argomenti principali sui quali sarà costruita la II edizione del "TMC.1 MEETING CARDIOLOGY', che si terrà il 15 e il 16 maggio 2026, presso il Tower Hotel Stabie Sorrento Coast', Castellammare di Stabia (Napoli). L'evento.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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