Cardiologia professioni e futuro | ad Avellino il convegno su formazione competenze e tecnologie

Giovedì 5 marzo 2026, nell’ex Carcere Borbonico di Avellino, si svolge un convegno dedicato alla cardiologia che mette insieme medici, rappresentanti delle istituzioni e società scientifiche. La giornata si divide in tre sessioni e si concentra su formazione, competenze e tecnologie diagnostiche. L’evento vuole esplorare le sfide e le opportunità del settore attraverso un confronto multidisciplinare.

Si apre alle 13.30 con l'accoglienza dei partecipanti e prende il via ufficialmente alle 14.30 il convegno in programma giovedì 5 marzo 2026, dedicato alla cardiologia nelle sue dimensioni formativa, professionale e tecnologica. Una giornata densa, strutturata in tre sessioni tematiche distinte, con la partecipazione di docenti universitari, rappresentanti istituzionali, ordini professionali e società scientifiche. I saluti istituzionali sono affidati, tra gli altri, al professor Giuseppe Peter Vanoli, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi del Molise, e a due consiglieri regionali della Campania: l'onorevole Loredana Raia, presidente della V Commissione Consiliare Permanente Sanità e Sicurezza Sociale, e l'onorevole Maurizio Petracca. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

