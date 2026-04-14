Current controversies in cardiology | al Grand Hotel Piazza Borsa la prima edizione
Al Grand Hotel Piazza Borsa si tiene la prima edizione del congresso “Current controversies in cardiology”, un evento dedicato a temi come prevenzione e rischio cardiovascolare, cardiomiopatie, insufficienza cardiaca e gestione delle aritmie. La manifestazione riunisce professionisti del settore per discutere di questioni cliniche e scientifiche attualmente al centro dell’attenzione nel campo della cardiologia. L’appuntamento si svolge in un contesto di confronto e aggiornamento professionale.
Prevenzione e rischio cardiovascolare, cardiomiopatie e insufficienza cardiaca, controversie nella gestione delle aritmie: sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nella prima edizione del congresso scientifico “Current controversies in cardiology”, un nuovo appuntamento di riferimento.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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