Current controversies in cardiology | al Grand Hotel Piazza Borsa la prima edizione

Al Grand Hotel Piazza Borsa si tiene la prima edizione del congresso “Current controversies in cardiology”, un evento dedicato a temi come prevenzione e rischio cardiovascolare, cardiomiopatie, insufficienza cardiaca e gestione delle aritmie. La manifestazione riunisce professionisti del settore per discutere di questioni cliniche e scientifiche attualmente al centro dell’attenzione nel campo della cardiologia. L’appuntamento si svolge in un contesto di confronto e aggiornamento professionale.