ecolight camarda resta alla guida

Il Consorzio Ecolight ha annunciato la conferma di Walter Camarda come presidente per il prossimo triennio. Durante l’assemblea annuale dei soci, è stato rinnovato anche il consiglio di amministrazione, che continuerà a guidare l’organizzazione fino al 2028. La decisione di mantenere la stessa leadership segna una scelta di continuità per l’ente, senza ulteriori dettagli sui componenti del nuovo consiglio.

Il Consorzio Ecolight punta sulla continuità e rinnova la fiducia a Walter Camarda (nella foto). L’assemblea annuale dei consorziati ha infatti confermato alla presidenza l’imprenditore varesino per il triennio 2026-2028, insieme al nuovo consiglio di amministrazione. Una scelta che consolida la linea strategica degli ultimi anni in un settore – quello della gestione dei rifiuti elettronici – sempre più centrale nell’ economia circolare. Camarda, 72 anni, ingegnere, guiderà ancora il consorzio nazionale. Al suo fianco è stato nominato vicepresidente Marco Pagani. Il consorzio ha chiuso il 2025 con oltre 2.600 aziende aderenti, segnando un incremento del 23,6% negli ultimi tre anni e nei primi mesi del 2026 ha già superato quota 3.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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