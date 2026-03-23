Avanti con Lito Fazio. A meno di clamorose sorprese, l’allenamento di ripresa di oggi, dopo due giorni di riposo, sarà diretto dall’ex capitano rossoverde per il quale si sta valutando la conferma fino al termine della stagione. Questo, anche tenuto conto della buona prova fornita contro la Sambenedettese e il valido rapporto che egli sembra aver subito instaurato con il gruppo. Possono avere un peso specifico notevole anche l’entusiasmo e il pragmatismo mostrati da Fazio nella sua prima settimana di lavoro. Il nuovo tecnico delle Fere non ha infatti stravolto nulla rispetto a quanto proposto da Fabio Liverani, ma ha apportato un aggiustamento a centrocampo che appare opportuno, vedi una pedina in più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana, Fazio resta alla guida della squadra. E le Fere preparano la “volata finale“

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