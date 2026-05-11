Durante gli Europei di tiro a segno 2026, tenutisi a Osijek, in Croazia, l’Italia non ha ottenuto risultati significativi nelle specialità olimpiche da 25 e 50 metri. Le finali si sono concluse senza rappresentanti italiani tra i finalisti nelle discipline di queste distanze, mentre l’unico concorrente azzurro a partecipare alla finale di pistola automatica è riuscito a raggiungere il limite di qualificazione tra i primi otto.

Il settore della pistola da 25 metri regala qualche timido sorriso: nell’automatica maschile Massimo Spinella è nono, primo degli esclusi dall’ultimo atto, fermandosi ad un punto dalla finale. Nella stessa gara Riccardo Mazzetti è 16°, mentre nella sportiva femminile l’unica italiana al via, Cristina Magnani, chiude a ridosso della top 20 e si classifica 21ma. Tiro a segno, Oliver Geis vince l’oro nella pistola automatica agli Europei. Spinella sfiora la finale Si ferma al terzo turno il cammino di Flavio Cobolli al Foro Italico. Il romano, tradito probabilmente dalla tensione per. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a segno, Italia anonima agli Europei da 25 e 50 metri nelle specialità olimpiche

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