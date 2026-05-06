In Croazia si svolgono gli Europei di tiro a segno 2026, con gare dedicate alle specialità da 25 e 50 metri. Gli atleti italiani, tra cui Spinella e Mazzetti, sono in partenza per cercare conferme e miglioramenti in vista delle future competizioni internazionali. La competizione si tiene nella città di Osijek, dove i partecipanti si sfidano sotto l’occhio attento degli organizzatori.

Ad Osijek, in Croazia, è tutto pronto per gli Europei di tiro a segno 2026 per le specialità da 25 e 50 metri, con gare sia per la categoria senior che per la categoria junior: la manifestazione si terrà dall’8 al 17 maggio, ma le finali senior delle specialità olimpiche saranno concentrate nelle prime due giornate di gare. Venerdì 8 sarà già tempo di assegnare i titoli della carabina 3 posizioni da 50 metri: contingente massimo per l’Italia, che si presenterà al via delle qualificazioni con tre uomini e tre donne. Gli azzurri in gara saranno Lorenzo Bacci, Edoardo Bonazzi e Simon Weithaler per il comparto maschile, e Barbara Gambaro, Carlotta Salafia e Martina Ziviani per il settore femminile.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a segno, l’Italia cerca conferme agli Europei da 25 e 50 metri: Spinella e Mazzetti guidano gli azzurri

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