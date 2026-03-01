Tiro a segno la magiara Veronika Major è oro nella pistola da 10 metri agli Europei Vittoria Toffalini lontana

A Yerevan, in Armenia, sono iniziati gli Europei di tiro a segno 2026. La specialità della pistola da 10 metri femminile ha visto la partecipazione di un'italiana, che ha concluso le qualificazioni al 58° posto su 60 concorrenti. La gara è stata vinta dalla magiara Veronika Major, che ha ottenuto la medaglia d'oro. Vittoria Toffalini non è riuscita a qualificarsi per la fase finale.

Si aprono a Yerevan, in Armenia, gli Europei da 10 metri 2026 di tiro a segno: la prima specialità individuale del programma è la prova della pistola femminile, nella quale era presente una sola azzurra al via, Vittoria Toffalini, che chiude le qualificazioni al 58° e penultimo posto. Oro alla magiara Veronika Major, che precede la slovena Manja Slak e la bulgara Antoaneta Kostadinova. In finale il duello conclusivo premia la magiara Veronika Major, che supera per soli sei decimi di punto la slovena Manja Slak, battuta con lo score di 238.8-238.2. Esce in terza posizione la bulgara Antoaneta Kostadinova, di bronzo a quota 215.0, mentre resta ai piedi del podio l’austriaca Sylvia Steiner, eliminata a quota 196. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tiro a segno, la magiara Veronika Major è oro nella pistola da 10 metri agli Europei. Vittoria Toffalini lontana Tiro a segno: azzurri lontani dal vertice nella carabina mista agli Europei 10 metriTermina con due piazzamenti fuori dalle prime venti posizioni la gara dell’Italia dedicata alla carabina mista, segmento valido per i Campionati... Tiro a segno, l’Italia cerca i primi acuti stagionali agli Europei da 10 metri di YerevanIl primo grande appuntamento della stagione 2026 del tiro a segno è rappresentato dagli Europei senior da 10 metri, in programma a Yerevan, in...