Tiro a segno l’Italia resta fuori dalla finale nella pistola mista agli Europei da 10 metri Oro all’Ungheria

Durante gli Europei senior di tiro a segno a Yerevan, in Armenia, l’Italia ha concluso la gara di pistola mista senza qualificarsi per la finale, posizionandosi al 19mo posto nelle qualificazioni. La competizione si è svolta con atleti provenienti da diversi paesi, e l’oro è andato all’Ungheria. La squadra italiana era composta da Vittoria Toffalini e Federico Nilo Maldini.

Cala il sipario sulle specialità olimpiche agli Europei senior da 10 metri 2026 di tiro a segno, andati in scena a Yerevan, in Armenia: nella pistola mista l'Italia di Vittoria Toffalini e Federico Nilo Maldini chiude 19ma nelle qualificazioni. In finale l'oro va all'Ungheria, davanti alla Turchia ed agli Atleti Individuali Neutrali. In finale trionfa Ungheria 1 di Veronika Major ed Akos Karoly Nagy, che nel duello conclusivo superano Turchia 1 di Sevval Ilayda Tarhan e Yusuf Dikec con lo score di 439.2 a 435.4. Medaglia di bronzo per Atleti Individuali Neutrali 2 di Liubov Yaskevich ed Ivan Kazak, esclusi prima dell'ultima serie a quota 412.8.