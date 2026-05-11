Tinto Brass bloccato in casa da una frana a 93 anni la moglie | Ha avuto una setticemia e rischiato di morire

A 93 anni, il regista è rimasto bloccato in casa a causa di una frana che ha reso difficile l’accesso e l’uscita dalla propria abitazione a Roma. La moglie ha riferito che ha contratto una setticemia, rischiando di morire, e ha aggiunto che le cure sono complicate da un percorso di 141 gradini che rende impossibile il trasferimento in ospedale. La situazione ha creato un grave isolamento per il pensionato.

Tinto Brass, 93 anni, isolato in casa a Roma per una frana, rischia la vita per una setticemia. La moglie: “Cure impossibili tra 141 gradini, è una prigione. Ha rischiato di morire”.🔗 Leggi su Fanpage.it

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