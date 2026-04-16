Tinto Brass in casa da 3 mesi per la frana a Isola Farnese | Ha 93 anni non può fare le visite Denunceremo

Da tre mesi, il regista è costretto a rimanere in casa a causa di una frana che ha interessato la zona di Isola Farnese, dove vive insieme alla moglie. A causa dell'età e delle condizioni di salute, non riesce a effettuare visite mediche o spostamenti. La famiglia ha deciso di presentare una denuncia per la situazione di emergenza causata dal dissesto del territorio.

Tinto Brass è bloccato in casa da tre mesi a causa della frana a Isola Farnese, dove vive con la moglie Caterina Varzi. La donna denuncia lo stato di abbandono in cui si trovano e sottolinea come il regista sia impossibilitato a fare le visite che dovrebbe fare avendo 93 anni, ragion per cui è pronta a denunciare.🔗 Leggi su Fanpage.it

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