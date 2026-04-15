Tinto Brass bloccato in casa da 3 mesi per la frana La moglie | Non può neanche andare dal cardiologo | ora denunciamo

Da open.online 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da tre mesi, il regista è costretto a restare in casa a causa di una frana che ha reso inaccessibile la sua abitazione. La moglie ha annunciato che non può nemmeno recarsi dal cardiologo, e ha deciso di presentare denuncia per questa situazione. Tinto Brass si trova in uno stato di umore negativo, manifestando amarezza e preoccupazioni riguardo alla sua salute.

Il regista Tinto Brass è «amareggiato, molto depresso, e con grandi preoccupazioni per la sua salute». Così lo descrive al Corriere della Sera la moglie Caterina Varzi. Brass, 93 anni, vive nel borgo di Isola Farnese, a Roma, rimasto isolato dal 9 gennaio a causa di una frana. «Siamo a un passo dal presentare un esposto alla Procura della Repubblica – denuncia Varzi, vicepresidente del Comitato a tutela dei residenti della zona – e dal fare un esposto alla Corte dei Conti: a fronte di un milione di euro stanziato per l’emergenza, la gestione dei fondi e l’inerzia amministrativa richiedono un accertamento immediato. Una denuncia che stiamo per fare come comitato e io e Tinto personalmente».🔗 Leggi su Open.online

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