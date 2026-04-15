Tinto Brass bloccato in casa da 3 mesi per la frana La moglie | Non può neanche andare dal cardiologo | ora denunciamo

Da tre mesi, il regista è costretto a restare in casa a causa di una frana che ha reso inaccessibile la sua abitazione. La moglie ha annunciato che non può nemmeno recarsi dal cardiologo, e ha deciso di presentare denuncia per questa situazione. Tinto Brass si trova in uno stato di umore negativo, manifestando amarezza e preoccupazioni riguardo alla sua salute.

Il regista Tinto Brass è «amareggiato, molto depresso, e con grandi preoccupazioni per la sua salute». Così lo descrive al Corriere della Sera la moglie Caterina Varzi. Brass, 93 anni, vive nel borgo di Isola Farnese, a Roma, rimasto isolato dal 9 gennaio a causa di una frana. «Siamo a un passo dal presentare un esposto alla Procura della Repubblica – denuncia Varzi, vicepresidente del Comitato a tutela dei residenti della zona – e dal fare un esposto alla Corte dei Conti: a fronte di un milione di euro stanziato per l’emergenza, la gestione dei fondi e l’inerzia amministrativa richiedono un accertamento immediato. Una denuncia che stiamo per fare come comitato e io e Tinto personalmente».🔗 Leggi su Open.online Tinto Brass alla Festa del Cinema di Roma, applausi sul red carpet Notizie correlate Leggi anche: “Dopo la frana sono bloccato in casa, qui siamo siamo isolati. Pare un altro lockdown, fate qualcosa per Isola Farnese”: l’appello di Tinto Brass Crollo Isola Farnese, anche Tinto Brass bloccato dalla frana: “Fate qualcosa, siamo isolati”A vivere i disagi dell'isolamento di Isola Farnese, anche il regista Tinto Brass, che da cinquant'anni vive nel borgo. Tutti gli aggiornamenti Tinto Brass 'bloccato' a Isola Farnese: «Dopo le frane siamo isolati. Sembra di tornare ai tempi del lockdown»Il regista Tinto Brass, celebre autore di capolavori del cinema erotico come 'La Chiave', 'Capriccio', 'Paprika' e tanti altri, lancia un appello per Isola Farnese, quartiere di Roma in cui vive da 50 ... msn.com Isola Farnese, l'appello di Tinto Brass: Dopo la frana sono bloccato in casa, è un altro lockdownUn appello accorato. A lanciarlo è Tinto Brass, regista che vive da oltre cinquant’anni nel borgo di Isola Farnese. E che ora teme di vivere un altro lockdown. Tutto a causa della frana figlia del ... roma.repubblica.it