Tikitaka Francavilla riesce a domare Falconara

Nel match tra Tikitaka Francavilla e Falconara, la squadra di casa si è imposta con un risultato di 2-1. La formazione titolare di Francavilla comprende giocatori come Duda, Soldevilla, Bettioli, Getulio, Mansueto, De Siena, Amparo, Guidotti, Gallus, Baldassarre, Iannelli e Luzzi. La partita si è svolta in modo intenso, con la squadra di Francavilla che ha segnato due gol contro uno degli avversari.

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