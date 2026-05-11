Tikitaka Francavilla riesce a domare Falconara
Nel match tra Tikitaka Francavilla e Falconara, la squadra di casa si è imposta con un risultato di 2-1. La formazione titolare di Francavilla comprende giocatori come Duda, Soldevilla, Bettioli, Getulio, Mansueto, De Siena, Amparo, Guidotti, Gallus, Baldassarre, Iannelli e Luzzi. La partita si è svolta in modo intenso, con la squadra di Francavilla che ha segnato due gol contro uno degli avversari.
tikitaka 2 falconara 1 TIKITAKA FRANCAVILLA: Duda, Soldevilla, Bettioli, Getulio, Mansueto; De Siena, Amparo, Guidotti, Gallus, Baldassarre, Iannelli, Luzzi. All. Marzuoli OKASA FALCONARA: Carturan, Isa Pereira, Ferrara, Elpidio, Balardin; Taina Santos, Colucci, Kondo, Pesaresi, Gregori, Pirro, Bordacchini. All. Domenichetti Arbitri: De Lorenzo (Brindisi), Filippi (Bergamo), Rutolo (Chieti); crono: Di Battista (Avezzano) Reti: 14’11’’ Taina Santos (O) 21’09’’ Bettioli (T), 31’03’’ Getulio (O) Note: ammonite Mansueto (T), Soldevilla (T), Amparo (T), Colucci (O) L’Okasa Falconara va avanti, poi viene ribaltato nella ripresa dal TikiTaka Francavilla.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
Leggi anche: L’Alma riesce a domare una Pergolese insidiosa e agile
A Falconara venerdì torna il silent reading party della biblioteca di Falconara, appuntamento all'aeroportoFalconara si prepara ad accogliere un nuovo, suggestivo appuntamento con la lettura.