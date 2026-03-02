L’Alma riesce a domare una Pergolese insidiosa e agile

L’Alma ha affrontato la Pergolese in una partita disputata con intensità e velocità. La formazione ospite ha schierato un modulo 4-2-3-1 con Aluigi tra i pali, mentre in difesa sono scesi Lattanzi E., Rebescini e Luciani, sostituito da Mari nel secondo tempo. A centrocampo, Gaia e Bartoli sono stati i principali riferimenti, con Barattini e Corneli a supporto. La gara si è conclusa con la vittoria dell’Alma per 2-1.

pergolese 1 alma fano 2 PERGOLESE (4-2-3-1): Aluigi; Lattanzi E., Rebescini, Luciani (1' st Mari), Savelli (6' st Loberti); Gaia, Bartoli (28' st Perini); Russo (13' st Barattini), Corneli, Lattanzi F.; Montanari. A disp. Masci, Venturi, Palanca, Lombardi, Buonafede. All. Bettelli. ALMA FANO (4-3-3): Tommasino; Innocenti (30' st Rovinelli), Fontana, Giacomelli, Roberti (1' st Malshi); Pierpaoli, Vagnarelli, Mattioli; Fulvi Ugolini (21' st Zaccardo), Gucci, Sartori (46' st Omiccioli). A disp. Fiorelli, Moschella, Niang, Sabattini, Palazzi. All. Omiccioli. Arbitro: Caporaletti di Macerata. Reti: 40' pt Gucci, 22' st Loberti, 44' st Pierpaoli. Note: pomeriggio nuvoloso, terreno discreto, spettatori 900.