Thuram infortunio in allenamento | finale di Coppa Italia a rischio

Durante l’allenamento di oggi, l’attaccante dell’Inter ha subito un infortunio muscolare. La questione riguarda la sua presenza nella finale di Coppa Italia in programma mercoledì contro la Lazio. La società non ha ancora fornito dettagli su tempi di recupero o eventuali esami diagnostici. La sua condizione sarà monitorata nei prossimi giorni, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali.

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