Thuram infortunio in allenamento | finale di Coppa Italia a rischio

Da webmagazine24.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’allenamento di oggi, l’attaccante dell’Inter ha subito un infortunio muscolare. La questione riguarda la sua presenza nella finale di Coppa Italia in programma mercoledì contro la Lazio. La società non ha ancora fornito dettagli su tempi di recupero o eventuali esami diagnostici. La sua condizione sarà monitorata nei prossimi giorni, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali.

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(Adnkronos) – Infortunio per Marcus Thuram, salta la finale di Coppa Italia? Oggi, lunedì 11 maggio, l'attaccante dell'Inter ha riportato un problema muscolare durante l'allenamento odierno ed è da considerare a rischio per la sfida contro la Lazio di mercoledì 13. Thuram ha infatti subito una contrattura che sarà valutata nelle prossime ore. Al momento l'impiego di Thuram dal primo minuto nella finale di Coppa Italia è a serio rischio, con Bonny, complice il ko di Esposito dello scorso weekend, che si candida quindi per una maglia da titolare al fianco di Lautaro Martinez. La speranza di Chivu è di portare il centravanti francese almeno in panchina per utilizzarlo nella seconda gara di match.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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